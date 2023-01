HINTE Gruppe rückt Nachhaltigkeit in den Fokus / Gerhard Reiter wird Head of New Business & Sustainable Development / Selbstverpflichtung im Rahmen des Net Zero Carbon Pledge (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Karlsruhe (ots) - Zum neuen Jahr startet Gerhard Reiter bei der HINTE Expo &Conference als Head of New Business & Sustainable Development. DieGeschäftsführung freut sich mit Gerhard Reiter die Idealbesetzung für den in derBranche völlig neuen Aufgabenzuschnitt gefunden zu haben. "Gerhard Reiter bringtnicht nur vielfältige Erfahrungen für dieses komplexe Profil mit, er verfügtüber hervorragende Kontakte und den nötigen Background, um schnell Wirksamkeitzu entfalten. Wir sind froh eine optimale Lösung für dieses strategisch wichtigeAufgabenfeld gefunden zu haben", so Geschäftsführer Bernhard Klumpp.Für Gerhard Reiter schließt sich mit der neuen Aufgabe ein Kreis: "Bereits imRahmen meines Studiums habe ich das Thema 'Nachhaltigkeit' mit großerLeidenschaft bearbeitet. Dass ich es nun mit meiner Lieblingsaufgabe des NewBusiness Development verbinden kann, empfinde ich als glückliche Fügung. In derHINTE Gruppe sind alle Weichen gestellt, um diese wichtige Aufgabe erfolgreichumzusetzen. Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit flachen Hierarchiensind schnelle Entscheidungen und Umsetzungen gewährleistet. Mit der profundenund langjährigen Erfahrung aus dem Präsenzveranstaltungsgeschäft sowie derinnovativen Expertise im Bereich Digital- und Hybrid-Events sind die bestenVoraussetzungen gegeben."Reiter startete seine Laufbahn im Marketing des BayerischenLandwirtschaftsministerium. Es folgten verschiedene Leitungspositionen in derMesse- und Veranstaltungswirtschaft. Die letzten Stationen waren dieGeschäftsführungen der Messe Augsburg sowie Heidelberg Congress.Die HINTE Expo & Conference hat sich zum Jahreswechsel mit der Unterzeichnungdes Net Zero Carbon Pledge verpflichtet, die Ziele des PariserKlimaschutzabkommens im Rahmen ihrer Tätigkeit aktiv zu verfolgen und an derwirksamen Reduktion von CO2-Emissionen zu arbeiten.Dies bedeutet für HINTE konkret, bestehende Formate nachhaltiger zu gestaltenund neue Formate speziell unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu entwickeln.Über die HINTE GROUPDie HINTE Gruppe mit Sitz in Karlsruhe besteht aus der HINTE Expo & Conference,der HINTE Marketing & Media, der Liveline Connect und der HINTE Management +Holding GmbH. Die Gruppe verbindet die Kompetenzen als Messe- undKongressveranstalter mit veranstaltungsnahen Medien- undKommunikationsdienstleistungen sowie den Kompetenzen der strategischenKonzeption und operativen Umsetzung von Hybridveranstaltungen undDigitalplattformen.Interview mit Gerhard Reiter, Head of New Business & Sustainable Development bei