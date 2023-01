TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember den vierten Monat in Folge eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 48,4 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit Mai 2020. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 48,5 Punkten erwartet.

