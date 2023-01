Mit Copywriting zum Erfolg - Julius Kemnitzer gibt 5 Tipps, mit denen Unternehmen ihr Marketing durch exzellente Werbetexte auf das nächste Level bringen (FOTO)

Mannheim (ots) - Werbetexte sind die Basis eines erfolgreichen Marketings. Aber

was macht einen guten Text aus? Julius Kemnitzer ist Copywriter und Experte für

verkaufspsychologische Werbetexte. Wir haben ihn gefragt, wie exzellentes

Copywriting funktioniert und worauf es dabei zu achten gilt.



Unternehmen stecken viel Geld ins Marketing - Misserfolge sind hier daher mehr

als ärgerlich. Kommen die Werbebotschaften bei potenziellen Käufern nicht an,

weil die Texte schlecht geschrieben sind? "Die Ursache lässt sich tatsächlich

oft auf schlechtes Copywriting zurückführen", sagt Copywriting-Experte Julius

Kemnitzer. "Der deutschsprachige Markt bleibt bei der Werbung weit hinter seinen

Möglichkeiten zurück. Ein Unternehmen kann sich mit guten Werbetexten somit

leicht von der Konkurrenz abheben." Copywriting ist das Fundament eines

erfolgreichen Marketings - und wer die Menschen erreichen möchte, braucht

überzeugende Texte. Ein Video beginnt mit einem Skript. Und auch ein prägnanter

Slogan muss zunächst getextet werden. Copywriting ist damit die Essenz des

Marketings. Im Folgenden erklärt Julius Kemnitzer, worauf es beim Copywriting

ankommt.





1. Zielgruppenverständnis und -ansprache als VoraussetzungEs geht nicht darum, nur schöne Texte zu schreiben, sondern die Zielgruppe zuverstehen. In einer ausführlichen Zielgruppenanalyse müssen daher ihre Wünsche,Träume, Ängste und Sorgen aufgedeckt werden. Ein guter Werbetext legt seinenFokus damit nicht auf das Unternehmen oder das Produkt, sondern konzentriertsich ganz auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe. Dabei sollte der Textwie ein Gespräch mit einem guten Freund aufgebaut sein: vertrauensvoll undproblemorientiert. Am Ende sollte letztlich immer eine Lösung vorgeschlagenwerden.2. Die richtige Sprache verwendenVor allem in längeren Textpassagen im Marketing ist es essenziell, die richtigeSprache zu wählen. Sie sollte unkompliziert sein und in möglichst einfachen undkurzen Sätzen verfasst werden. Dabei sollte jedes "und" und jedes "Komma"hinterfragt werden, um seinen Stil möglichst prägnant zu halten. Schließlicherreicht die Werbebotschaft die Menschen meist in ihrer Freizeit - und nacheinem anstrengenden Tag möchte sich niemand durch lange und komplizierteSchachtelsätze quälen.3. Verknüpfung von Features und BenefitsIm Copywriting ist es wichtig, Features immer mit Benefits zu verknüpfen. Daswird vor allem bei Produkten und Dienstleistungen essenziell, bei welchen esviel um Methodik und technische Daten geht. Dabei ist es durchaus sinnvoll,Features zu benennen, jedoch nie, ohne den daraus resultierenden Benefitebenfalls zu erwähnen. Welchen Nutzen zieht die Zielgruppe also aus denentsprechenden Features? Hat ein Notebook beispielsweise ein Retina 4K Display,ist der daraus gewonnene Nutzen das grafische Arbeiten in höchster Qualität -und eben so sollten die Features vermarktet werden.4. Klare Handlungsaufforderungen nutzenEs ist wichtig, klare Handlungsaufforderungen zu geben. Schließlich sind vieleMenschen meist erleichtert, wenn ihnen jemand sagt, wie sie vorgehen müssen, umetwas zu erreichen. Im Marketing heißt das "Call-to-Action". Die Aufforderungwird dabei oft in Form eines Buttons, wie "Jetzt informieren!" "JetztErstgespräch buchen!" "Jetzt kaufen!" oder "Jetzt bewerben!" umgesetzt. Damitwerden die Menschen aktiv zum Handeln aufgerufen, bevor es zu einer Ablenkungkommen kann.Sie möchten mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung potenzielle Kunden durchwirksame Werbetexte überzeugen? Melden Sie sich jetzt bei Julius Kemnitzer(http://juliuskemnitzer.de) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Julius Kemnitzer GmbHVertreten durch: Julius Kemnitzer & Ali Akifihttps://www.juliuskemnitzer.de/E-Mail: mailto:info@juliuskemnitzer.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165129/5408918OTS: Julius Kemnitzer GmbH