valantic Technologie-Trends 2023 / 10 Trends, die IT-Manager*innen auf dem Schirm haben sollten

München (ots) - Das Digital Solutions-, Consulting- und Software-Haus valantic (

http://www.valantic.com ) hat zum Jahresbeginn die wichtigsten Trends für die

Digitalisierung in Unternehmen erfasst. Neben der wachsenden Bedeutung von Green

IT haben die Expertinnen und Experten vor allem konkrete Anwendungen von KI und

Datenanalyse sowie Erweiterungen von Maschinen und Arbeitsplätzen im virtuellen

Raum als die bedeutendsten Themen für 2023 identifiziert.



Mit Blick auf die aktuelle Weltlage stehen die Themen Nachhaltigkeit und

Energieeffizienz als entscheidende Punkte auf den Agenden der meisten

Unternehmen. Auch in der IT sind diese in den Fokus gerückt - und werden im

kommenden Jahr sogar noch an Bedeutung gewinnen. "Während Unternehmen Ende 2022

unter den Energiekosten stöhnten, dürfen Investitionen in energieeffizientere

und somit nachhaltigere Lösungen nicht vertagt werden", rät Marco Fuhr, Senior

Consultant bei valantic Supply Chain Excellence GmbH. "Fragen nach der

Energieeffizienz des Rechenzentrums werden nun sehr viel öfter gestellt, denn

die Antworten sparen bares Geld."