Im Fokus steht am Mittwoch zudem die separate Börsennotiz von GE Healthcare . Bereinigt um die Abspaltung wurden die Titel des bisherigen Mutterkonzerns General Electric (GE) zuletzt um gut drei Prozent fester gehandelt. Für jeweils drei GE-Aktien bekamen die Aktionäre eine neue Healthcare-Aktie in ihr Depot gebucht. Der DZ-Bank-Experte Robert Czerwensky wertet die Maßnahme positiv, könne sie doch stille Reserven offenlegen und den Konglomeratsabschlag senken. Anleger warten nun auf den ersten Kurs der neuen Papiere.

Der jüngste Kursrutsch bei Tesla gilt als Sinnbild für die weiter angespannte Verfassung des US-Technologie-Sektors. Die Aktien des Elektroautobauers waren am Vortag nahe 100 Dollar auf den niedrigsten Stand seit August 2020 eingebrochen. Zur Wochenmitte stabilisierten sie sich bislang mit plus 3,9 Prozent.

Während in Europa der EuroStoxx 50 aktuell an seinem dritten Handelstag des neuen Jahres schon wieder kräftig zulegt, fällt dem Dow hingegen ein Anstieg schwer. "Auch im neuen Jahr setzt sich ein Trend fort, der bereits seit einigen Monaten zu beobachten ist: Europas Aktienmärkte zeigen Stärke, während die US-Indizes unter schwachen Tech-Werten leiden", schrieben die Experten von Index-Radar.

Der Einkaufsmanagerindex der US-Industrie für Dezember fiel etwas schwächer als von Volkswirten erwartet aus und liegt unterhalb der Expansionsschwelle. "Dies macht angesichts steigender Zinsen, Löhne und Preise auf die schwierige Situation des Sektors aufmerksam", schrieben die Ökonomen der Helaba in einer Einschätzung dazu. "Von einem für die Gesamtwirtschaft rezessiven Level ist der Index aber noch ein gutes Stück entfernt und so wird die Fed wohl zunächst an dem Plan festhalten, die Zinsen weiter zu erhöhen", hieß es weiter. Im Tagesverlauf steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs geben könnte, an.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem tristen Start ins neue Börsenjahr 2023 sieht es am US-Aktienmarkt am zweiten Handelstag des Jahres phasenweise etwas besser aus. Nach Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten gaben die Indizes am Mittwoch ihre Auftaktgewinne zunächst ab, berappelten sich anschließend aber wieder.

