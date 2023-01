Depot eröffnen – Geld anlegen 2023

Liebe Leser,

welchen Einfluß auf den Arbeitsmarkt haben 500.000 Influencer in Deutschland, wo gehen die Zinsen hin, warum kommt es 2023 vielleicht gerade nicht so wie alle erwarten und warum hat die Bank von Kirche und Caritas womöglich bei Stefan Riße abgeschrieben für Ihre 2023er Prognose? Und wie ist eigentlich die Stimmung, muss man sein Depot massiv absichern? All das diskutieren Daniel und Stefan in einem AUDIO SPEZIAL zum Aktienmarkt kurz vor Toreschluss 2022 .Wir wünschen viel Spaß

Zurück zu Tesla. Dabei ist wichtig: Wir sind bei Feingold Research schon seit Monaten, im Grunde seit zwei Jahren bärisch! auf Tesla. Wir fanden und finden die Aktie viel zu teuer. Deshalb war sie NIE in unserem Markenwertportfolio. Aber – es ist niemals wert, auf eine Aktie all sein Geld zu wetten. Auch sollte man bei Tesla ebenso wenig wie bei Varta, BYD oder wie sie heißen mögen dogmatisch sein. Tesla fällt, doch es gibt auch Argumente FÜR die Aktie. Wir wägen dies deshalb auch im Börsendienst stets ab und zeigen auch passende Papiere für gute Erholungen sowie intelligent gewählte Derivate. Warum? Weil Tesla wie Bitcoin oder Gold gesehen werden kann. Es spiele KEINE Rolle, zumindest eine zeitlang, ob Tesla bei 25 oder 50 Dollar fair bewertet wäre. Angebot und Nachfrage entscheidet. Und wenn genug Fans und Investoren Tesla bei 200 sehen wollen – dann notiert sie da. Gold und Bitcoin haben ebenso wenig bis keinen inneren Wert. Wenn jedoch genügend Investoren an ein Objekt glauben, dann ist es teuer oder sehr teuer und kann auch sehr weit klettern. Ganz einfach. Persönlich indizierte Wetten für oder gegen eine Aktie sind an der Börse Quatsch. Man muss mit dem arbeiten, was der Markt einem gibt. Punkt. Nur so kamen und kommen wir auch erfolgreich und positiv durch 2022 und gehen so in 2023 rein – mit frischen Investments. 2022 war kompliziert, mitunter stressig am Aktienmarkt. Wer pro zyklisch unterwegs war, der konnte in seinen Depots 50, manche sogar 90 Prozent Geld verbrennen. (Hier geht es zu unseren Depots und Abos – auch zum Testen bzw. für einen Monat als Probe zu abonnieren). Vergleiche unter Börsenbriefen sind immer mit Vorsicht zu genießen, doch für Feingold Research können wir sagen, dass wir 2022 im Plus beenden und 2021 auch deutlich positiv performt haben. 2021 ein klein wenig geringer als mancher Konkurrent, dafür haben wir 2020, 2022 und schon 2009 gezeigt, dass wir in schwierigen Aktienjahren da sind und mit unseren Sicherungen die Depots unserer Abonnenten retten und den Wert erhalten. Auf www.feingoldresearch.de finden Sie im Abo-Bereich auch die entsprechenden Nachweise und jeder kann sich auch umhören. Das wichtigste – wir thematisieren es auch in der Kolumne bei T-Online am Sonntag – fallen Sie nicht auf Zinslockangebote wie jene von ING rein, sondern investieren Sie am Aktienmarkt. Eine Nasdaq 5.000 Punkte unter Rekordhoch sind bspw. ein Geschenk. Übrigens – wir waren am Mittwoch in Berlin auf einer großen Krypto / Bitcoin-Konferenz. Auch da ist die Stimmung im Keller, aber wir werden auch den Bereich Krypto und Gold antizyklisch als kleine Beimischung für 2023 auf der Liste haben. Mit klaren Worten – WENN man Krypto und Bitcoin haben will im Depot, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell das BESTE der letzten 3 Jahre! (Hier geht es zu unseren Depots und Abos – auch zum Testen bzw. für einen Monat als Probe zu abonnieren). 2% also 2022 – die Welt, aber in einem solchen Jahr wie 2022 sind wir nicht unhappy damit. Aber sei es drum – investieren ist keine Glückssache, sondern Strategie, Geduld und wie 2022 – Nerven behalten. Der Fear&Greed-Index in den USA ist just von 16 auf 61 Zähler geradezu durchgestartet und auch der DAX hat sich von 11.800 auf 14.600 merklich erholt. Unsere Perspektive sehen Sie auch hier im Video mit NTV… (ACHTUNG – ab 1.1.23 erhöhen wir unsere Preise. Genießen Sie noch die alten Konditionen und unseren Trainingstag aus dem Dezember – als großes DANKESCHÖN für unsere 1000 Abonnenten, die zu mehr als 97% nach Abschluss des Abos treu geblieben sind. Doch zurück zum Markt: Wer unsere Ideen beherzigt und obendrein die Gier ausbleiben lässt, der wird mit seiner Geldanlage gut fahren. 2022 steht der Turbo-Dienst von Feingold Research - wie alle Dienste von uns unter www.feingoldresearch.de zu finden – Ende September im Vergleich zum Jahresbeginn bei plus minus 0, zeitweise gar im Plus. Sprich – DAX,MDAX, Nasdaq – allesamt weit im Minus. Einige Börsendienste liegen dieses Jahr minus 50 bis minus 80 Prozent unter Wasser. Wir haben immer versprochen, dass wir in starken Börsenjahren nicht das aller aller höchste Risiko gehen, immer auch ein Minimum an Absicherung fahren wenn nötig. 2023 heißt dies, dass wir auch schwache Marktphasen zum klugen Aktienaufbau nutzen, auch Gold oder Bitcoin dann beimischen, wenn niemand etwas davon sehen will. Sentiment hilft – so lautet die Devise. Ob Gold dann die 2.000 ansteuert und Bitcoin die 30.000 – das ist auch abhängig von einer erneuten Vollbremsung der FED – die möglich ist… So sind wir in 2022 hinein und konnten unseren Abonnenten IHR Geld retten und bewahren. Dies geht nur, wenn man ein Depot wirklich managt und wirklich aktiv steuert. Nicht einfach long gehen und hoffen, nicht zocken auf einzelne Aktien wie Varta oder BYD oder überbewertete Titel wie Hello Fresh oder Palantir. Sondern wir fahren Absicherung solange nötig und wirklich nur solange. Bei Aktien wie Amazon, Netflix und Tesla vor allem, aber auch bei Daimler, Vonovia oder Apple gilt – immer das Motto von Warren Buffet beachten: Gibt es gerade mehr oder weniger an Preis für eine Aktie? Denn der Wert ist oft der gleiche. Unser Turbo-Trader ( blau ) gegen DAX, MDAX und Nasdaq im Jahr 2022 Wir handeln antizyklisch und agieren nach Behavioral Finance, unterstützt natürlich von einem starken Team mit großer Erfahrung und auch mit technischer Analyse von Franz-Georg Wenner und der Börsenerfahrung aller anderen von kumuliert 150 Jahren. Ein Börsendienst, der SIE an die Hand nimmt, mit Kopf, Wissen und vor allem – so nah am Markt wie sonst niemand. Morgens früh ab 8 bis abends zum US-Schluss. Mit Podcasts, Depots, Research, Produkten, aktiven Hebeltrades, Anlagepapapieren, großem Verständnis für Volatilität und geschicktem Einsatz. Dies reflektiert alles unsere beiden Hauptdepots und deren Performance in einem Jahr 2022 in dem man zeigen kann und muss, WAS man kann und draufhat. Überzeugen Sie sich gerne – wir freuen uns. Keine Knebelverträge über Jahre, wenn gewünscht monatlich kündbar, testweise für eine Zeit – suchen Sie es sich aus. Wir überzeugen statt Sie von vornweg zu binden und zu knebeln. Alle Weitere hier – mit den Infos zu unserem täglichen Börsendienst bei Feingold Research.