Orbbec präsentiert auf der CES 2023 erstmals die Femto Mega, eine 3D-Vision-Kamera mit der höchsten Auflösung der Branche, integrierter Tiefe und KI-Verarbeitung

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Bahnbrechendes Leistungs-, Paket- und Preisangebot,das in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurdehttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3744717-1&h=1540951416&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3744717-1%26h%3D2920801724%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3159878-1%2526h%253D174994659%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Forbbec3d.com%25252F%2526a%253DOrbbec%26a%3DOrbbec&a=Orbbec , ein weltweit führender Herstellervon 3D-Kameras, gab heute auf der CES 2023 die Einführung seines neuestenProdukts, der Femto Mega, bekannt. Die Kamera wurde in Partnerschaft mitMicrosoft entwickelt und ist das erste Produkt einer neuen Plattform, die eineneinfachen Zugriff auf 3D-Technologie ermöglichen soll. Die 3D-Kamera mit derhöchsten Auflösung der Branche und Echtzeit-Streaming verarbeiteter Bilder überEthernet- oder USB-Verbindungen eignet sich ideal für den Einsatz in Lösungenfür Logistik, Robotik, Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Fitness.Die Tiefenkamera nutzt die branchenbewährte ToF-Technologie von Microsoft fürein präzises Verständnis der Szene in einem breiten Sichtfeld von 120 Grad undeiner großen Reichweite von 0,25 bis 5,5 Metern. Die 1 Megapixel-Tiefenkamerawird durch eine hochleistungsfähige RGB-Kamera mit 4K-Auflösung und einemSichtfeld von 90 Grad ergänzt.Ein integrierter NVIDIA Jetson Nano wird verwendet, um fortschrittlicheTiefensicht-Algorithmen auszuführen und Rohdaten in präzise Tiefenbilderumzuwandeln. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines externen PCs oderRechengeräts.Die Kamera kann über die PoE-Verbindung (Power over Ethernet) sowohl für Datenals auch für Strom direkt mit Servern oder der Cloud verbunden werden. Das Gerätverfügt außerdem über Anschlüsse für USB-C 3.2 und Gleichstrom. Ein IMU-Modulmit 6 DOF bietet Orientierung. Das Steuersystem für den universellen Auslöserbietet eine präzise Frame-Synchronisierung und verwendet standardmäßigeEthernet-Kabel für Multi-Kamera- und Multi-Sensor-Netzwerke. Das SDK ermöglichteine einfache Einrichtung und Registrierung, und ein umfangreicher Satz von APIsermöglicht die Integration mit verschiedenen Applikationen."Die Femto Mega von Orbbec erweitert die Nutzung der in den Entwicklerkits vonHololens und Azure Kinect eingesetzten Tiefentechnologie von Microsoft auf einebreite Palette industrieller Anwendungen", sagte Jon Yee, Depth PM Director bei