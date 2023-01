Leverage Shares Prognosekennzahlen 2023 US-Aktien geraten in die Fänge des Bärenmarktes

Frankfurt am Main (ots) - Die letzte Woche des Jahres 2022 verlief trotz eines

geringen Nachrichtenflusses an den Finanzmärkten unruhig . Die Marktteilnehmer

waren skeptisch gegenüber einer möglichen Erholung zum Jahresende und wollten

sich von einem düsteren Börsenjahr verabschieden. Sie stellen sich auf mehr

Volatilität im Jahr 2023 ein, erläutert Violeta Todorova, Senior Analystin beim

weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares. Ihre Prognosekennzahlen für 2023 finden

Sie unten.



"Gegen Ende des Jahres setzten die US-Aktien ihre Talfahrt fort. Es erscheint

immer unwahrscheinlicher, dass der Aktienmarkt im Jahr 2023 in der Lage sein

wird, eine erfolgreiche Rallye zu starten. Der NASDAQ-100-Index führte den

Marktrückgang während der durch die Feiertage verkürzten Handelswoche an und

näherte sich seinem schlimmsten Jahresrückgang seit der globalen Finanzkrise,

inmitten wachsender Bedenken über eine Rezession im Jahr 2023 und steigender

COVID-19-Fälle in China.