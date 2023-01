Goodyear stellt einen Konzeptreifen aus 90% nachhaltigen Materialien vor / Goodyear plant, im Jahr 2023 einen Reifen mit bis zu 70% nachhaltigem Materialanteil zu produzieren und zu verkaufen (FOTO)

Hanau/Akron (ots) - The Goodyear Tire & Rubber Company hat heute einen

Konzeptreifen vorgestellt, der zu 90% aus nachhaltigem Material besteht. Der

Vorführreifen hat alle geltenden behördlichen Tests sowie die internen Tests von

Goodyear bestanden.



Dieser Konzeptreifen weist im Vergleich zum Referenzreifen, der aus

herkömmlichen Materialien hergestellt wurde, einen geringeren Rollwiderstand

auf. Dieser ermöglicht einen geringeren Kraftstoffverbrauch und dadurch eine

Reduzierung der CO2-Emissionen.





Bereits im Januar 2022 hatte Goodyear einen Konzeptreifen aus 70% nachhaltigemMaterial präsentiert. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern plant Goodyeardieses Jahr die Einführung eines Reifens aus bis zu 70% nachhaltigenMaterialien. Verbraucher, die mehr über diesen Reifen erfahren möchten, könnensich bei Sustainable Material Tire | Goodyear Tires(https://www.goodyear.com/en-US/sustainablematerialtire) für Updatesregistrieren.Die Markteinführung eines Reifens, der zu 90% aus nachhaltigen Materialienbesteht, erfordert eine weitere Zusammenarbeit mit der Zuliefererbasis desUnternehmens, um den Umfang zu ermitteln, der für diese innovativen Materialienerforderlich ist, um solche Reifen in großen Mengen zu produzieren."Wir machen weitere Fortschritte in Richtung unseres Ziels, bis 2030 den erstenReifen aus 100% nachhaltigem Material in der Branche einzuführen", sagte ChrisHelsel, Senior Vice President, Global Operations und Chief Technology Officer."Das vergangene Jahr war entscheidend, um dieses Ziel zu erreichen. Wirerforschten neue Technologien und fanden Möglichkeiten für eine weitereZusammenarbeit, um einen Reifen aus 90% nachhaltigem Material herzustellen. Indiesem Jahr werden wir bereits einen Reifen mit bis zu 70% nachhaltigemMaterialanteil produzieren können."90% nachhaltiges Material - 17 Inhaltsstoffe in 12 verschiedenenReifenkomponentenDer Reifen besteht zu 90% aus nachhaltigen Materialien und enthält 17nachhaltige Inhaltsstoffe in 12 verschiedenen Komponenten, darunter:Ruß, der in Reifen zur Erhöhung ihrer Lebensdauer enthalten ist, wurdetraditionell durch Verbrennung verschiedener Arten von Erdölproduktenhergestellt. Der 90% nachhaltige Konzeptreifen von Goodyear besteht aus vierverschiedenen Arten von Ruß, die aus Methan, Kohlendioxid, pflanzlichem Öl undAltreifenpyrolyseölrohstoffen hergestellt werden. Diese CarbonBlack-Technologien zielen auf reduzierte Kohlenstoffemissionen,Kreislaufwirtschaft und die Verwendung biobasierter Kohlenstoffe ab und liefern