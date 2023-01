EPAM als führendes Unternehmen für digitale Bankdienstleistungen in Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet

Newtown, Pa. und Berlin (ots/PRNewswire) - Auszeichnung würdigt die Fähigkeit

von EPAM, Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor bei der Beschleunigung

der digitalen Transformation und der Innovation ihrer Geschäftsmodelle zu

unterstützen, damit diese den sich wandelnden Kundenanforderungen gerecht werden

können.



- Was ist neu? EPAM wurde vom Branchenanalysten ISG als einer der führenden

Anbieter von digitalen Bankdienstleistungen in Deutschland und der Schweiz

ausgezeichnet.

- Warum ist das wichtig? ISG bewertete Anbieter von digitalen

Bankdienstleistungen nach ihrer Fähigkeit, Banken auf ihrem Weg zur digitalen

Transformation durch Beratung, vertikale Expertise und technische Lösungen zu

unterstützen.

- Für wen ist das gedacht? IT-Entscheider im Banken- und Finanzbereich können

die Informationen aus diesem Bericht für wichtige Entscheidungen über die

Positionierung, wichtige Beziehungen und Go-to-Market-Überlegungen nutzen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

EPAM Systems Inc. (https://www.epam.com/?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=financial-services&utm_term=isg-leader) (NYSE: EPAM), einführendes Unternehmen für Dienstleistungen und Produktentwicklung im Bereich derdigitalen Transformation, gab heute bekannt, dass es vom Technologieforschungs-und Analystenunternehmen ISG als führendes Unternehmen für digitaleBankdienstleistungen in Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet wurde. DieseAuszeichnung spiegelt die Stärke von EPAM wider, Kunden aus dem Banken- undFinanzsektor durch strategische Beratung, Fachwissen und technische Lösungen beider digitalen Transformation zu unterstützen.Erfahren Sie mehr über EPAMs Kompetenzen im Bereich Financial Services (https://www.epam.com/our-work/financial-services?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_term=isg-leader&utm_campaign=financial-services)"Wir freuen uns, dass wir im ISG Provider Lens-Report für digitaleBankdienstleistungen in Deutschland und der Schweiz in mehreren Kategorien alsführend eingestuft werden", so Balazs Fejes, President EU and APAC Markets beiEPAM. "Diese Anerkennung durch Branchenanalysten würdigt unser Engagement fürunsere Finanzdienstleistungskunden in der DACH-Region, die wir bei derBewältigung der schwierigen und volatilen Marktbedingungen unterstützen, mitdenen sie derzeit konfrontiert sind. Wir konzentrieren uns darauf, unserenFinanzdienstleistungskunden dabei zu helfen, ihren Endkunden stabile undzuverlässige digitale Kernbankdienstleistungen zur Verfügung zu stellen und