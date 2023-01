DAX überkauft, S&P 500 in schwacher Lage

Am Vortag hieß es im Insight: "Der DAX ist überkauft und der S&P 500 trägt den aktuellen Kursanstieg im DAX bisher nicht mit. Zudem hat sich die Chartlage im S&P 500 in den Vortagen weiter eingetrübt. Sollte es zu einem Kursrutsch im S&P 500 aus der Ichimoku-Wolke im Tageschart bei etwa 3.800 Punkten kommen, würde sich die Lage weiter eintrüben und ein langfristiges Short-Signal generiert werden. Was auch den DAX dann wieder unter Druck setzen sollte."

Darum geht es aktuell. Die Chartlage im S&P 500 trübt sich weiter ein, die Ichimoku-Wolke im Tageschart steigt beim S&P 500 in den kommenden Handelstagen immer weiter an und macht einen Durchbruch nach oben immer schwieriger. Kommt es hingegen zu einem Durchbruch nach unten, würde ein langfristiges Short-Signal im S&P 500 generiert werden, dem sich dann auch der DAX wohl nicht entziehen könnte.