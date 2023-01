Seite 2 ► Seite 1 von 3

Las Vegas, NV (ots) -- Bosch-Geschäftsführerin Tanja Rückert: "Sensoren verbessern die Lebensqualitätder Menschen und den ökologischen Fußabdruck smarter Alltagsbegleiter."- Mobilität: Neue sensorbasierte Innovationen von Bosch erhöhen Sicherheit imStraßenverkehr.- Nachhaltigkeit: Neue Sensorgenerationen von Bosch für Fitnesstracker,Partikel- und Höhenmessung sind halb so groß und verbrauchen halb so vielStrom wie Vorgängergenerationen.- CES® Innovation Award: Vernetzte Mobilitätslösung Bosch RideCare Companionerhält "Best of Innovation"-Auszeichnung.Sensoren sind allgegenwärtig. Sie verleihen Autos, eBikes, Smartphones,Fitnesstrackern oder Kopfhörern Sinne, mit denen sie ihre Umwelt wahrnehmenkönnen. Bosch entwickelt und fertigt smarte Sensoren, die das Leben sicherer undkomfortabler machen und durch eine immer höhere Effizienz einen Beitrag zumSchutz unseres Planeten leisten. Bei mikro-elektromechanischen Sensoren(MEMS-Sensoren) - einer der heute wichtigsten und am weitesten verbreitetenSensortypen - ist Bosch Pionier und Marktführer. "In den vergangenen fünf Jahrenhaben wir so viele MEMS-Sensoren produziert wie seit dem Produktionsstart 1995",sagt Tanja Rückert, Geschäftsführerin der Robert Bosch GmbH, auf der CES 2023 inLas Vegas. Seit Beginn der Fertigung vor 27 Jahren hat dasTechnologieunternehmen insgesamt mehr als 18 Milliarden MEMS-Sensorenhergestellt; heute befinden sich in jedem Auto durchschnittlich 22 Stück davon.Bosch steht laut einem Bericht des Marktforschungsinstituts Yole Group*gegenwärtig an der Spitze der Hersteller von MEMS-Sensoren. Der globale Bedarfsolcher Sensoren soll bis 2027 von derzeit 33,5 Milliarden auf rund 49Milliarden Stück jährlich wachsen. An diesem Wachstum will auch Boschpartizipieren und rechnet mit einem weiteren, signifikanten Anstieg derProduktionszahlen in den kommenden Jahren. Bosch wolle Marktführer bleiben undseine führende Position noch stärker ausbauen.Um die wachsende Nachfrage zu bedienen, investiert Bosch massiv in seineHalbleiterwerke in Dresden und Reutlingen. Insgesamt plant das Unternehmen bis2026 im Rahmen seines Investitionsplans und mit Hilfe des europäischenFörderprogramms IPCEI Mikroelektronik und Kommunikationstechnologie ("ImportantProject of Common European Interest on Microelectronics and CommunicationTechnologies") drei Milliarden Euro in sein Halbleitergeschäft und somit auch indie Sensor-Entwicklung und -Fertigung zu investieren.Sensoren retten Leben und sind Wegbereiter für VernetzungSensoren sind das Herzstück moderner Technik und das Rückgrat der vernetzten