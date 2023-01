WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Republikaner Kevin McCarthy ist auch im vierten Anlauf bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses durchgefallen. Das ergab sich aus dem Resultat der mündlichen Abstimmung am Mittwoch, das die Leiterin der Sitzung in der Parlamentskammer formell bestätigte. McCarthy hatte bereits am Dienstag in drei Wahlgängen nicht die erforderliche Zahl an Stimmen erreicht, weil ihm diverse Parteikollegen die Unterstützung verweigerten.

Auch dieses Mal hatten die Republikaner wieder einen Gegenkandidaten nominiert. Der republikanische Abgeordnete Chip Roy schickte seinen Parteikollegen Byron Donalds als Kandidaten ins Rennen. Auf ihn entfielen 20 Stimmen. Damit konnte McCarthy die zahl seiner Gegner im Vergleich zu den Abstimmungen vom Vortag nicht reduzieren. Am Dienstag hatten McCarthys Gegner bereits mehrere alternative Kandidaten aufgestellt.

Es ist eine historische Schlappe für den 57-Jährigen McCarthy, denn es ist das erste Mal seit hundert Jahren, dass bei der Wahl eine Fraktion ihrem Kandidaten im ersten Durchgang die Gefolgschaft verweigert hat./jac/DP/he