Die 20 besten Arbeitsplätze der Welt für 2022 bekannt gegeben

LONDON, 4. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Organisation The Best Places to Work hat heute die Liste der 20 besten Arbeitgeber 2022 bekannt gegeben. Die diesjährige Rangliste wurde von Novo Nordisk angeführt, dem globalen Gesundheitsunternehmen, das sich seit fast einem Jahrhundert durch seine Innovationen und Führungsposition in der Diabetesbehandlung auszeichnet, gefolgt von Takeda, dem führenden globalen Gesundheitsunternehmen. Dell sicherte sich den dritten Platz unter den 20 leistungsstärksten Unternehmen der Welt.

Um berücksichtigt zu werden, müssen die Unternehmen mindestens auf einem der Kontinente als herausragende Arbeitgeber eingestuft sein. In den letzten Jahren hat das Programm Best Places to Work führende Arbeitgeber auf der ganzen Welt gewürdigt, unterstützt durch eine mehrjährige Erfahrung in der Bewertung der Arbeitsplatzkultur, des Mitarbeiterengagements und der organisatorischen Leistungsfähigkeit.