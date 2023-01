Warnungen reichen nicht, Kommentar zur Regulierung des Krypto-Marktes von Alex Wehnert

Frankfurt (ots) - Nach dem Kollaps der Handelsplattform FTX ist die Furcht vor Übergriffen von Krypto-Krisen auf das US-Bankensystem hoch - noch tun Regulatoren im wichtigsten Finanzmarkt der Welt aber zu wenig, um genau solche Ansteckungseffekte zu verhindern. Bisher gehen die Börsenaufsicht SEC, der Derivate-Regulator CFTC oder die Finanzdienstleistungsbehörde des Staates New York mit einzelnen Vollstreckungsmaßnahmen gegen Digital-Assets-Anbieter vor, ein umfassendes Regelwerk für Cyberdevisen und verbundene Services gibt es bisher aber nicht. Gegenüber Europa könnten die USA in dieser Hinsicht bald ins Hintertreffen geraten, hat Brüssel doch die Verordnung Markets in Crypto Assets (MiCA) auf den Weg gebracht, die in den kommenden Monaten implementiert werden dürfte.



Dass Warnungen vor den Gefahren digitaler Anlagen nicht reichen, sollten sich auch die Federal Reserve, der staatliche Einlagensicherungsfonds FDIC und das für die Überwachung des nationalen Kreditwesen zuständige OCC zu Herzen nehmen. Die mächtigen Regulierungsbehörden haben sich in einem gemeinsamen Statement an die Bankenbranche gewandt und betont, das Begeben und Halten von Cyberdevisen seien "höchstwahrscheinlich nicht mit sicheren und soliden Banking-Praktiken vereinbar".