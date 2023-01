Förderung der nachhaltigen Entwicklung Zoomlion bringt 32 neue Energieausrüstungsprodukte und 14 grüne Schlüsselkomponenten auf den Markt

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology

Co, Ltd. (Zoomlion) hat am 15. Dezember 14 grüne und nachhaltige

Schlüsselkomponenten und 32 neue Energieausrüstungsprodukte vorgestellt. Als

führendes Unternehmen in der Bauindustrie, das eine nachhaltige Entwicklung

anstrebt, hat Zoomlion einen umfassenden grünen Entwicklungsplan aufgestellt,

der Design, Produktion und Management umfasst, um den gesamten Prozess von der

Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zu Betrieb und Management

grün zu gestalten.



Die Markteinführung deckte die neun Produktbereiche von Zoomlion ab: Bau- und

Ingenieurwesen, Betonpumpen, Mischfahrzeuge, Hubarbeitsbühnen,

Erdbewegungsmaschinen, Maschinen für den Tiefbau und Bergbau sowie

Industriefahrzeuge.