NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die Indizes am Mittwoch nach der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank Fed letztlich ihre Gewinne überwiegend abgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt mit minus 0,09 Prozent auf 33 106,47 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stand noch 0,23 Prozent höher auf 3832,79 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,16 Prozent auf 10 845,19 Punkte nach unten.

Die Fed will die Inflation weiter entschlossen bekämpfen. Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor einer "ungerechtfertigten" Lockerung der Finanzmarktkonditionen, heißt es in dem Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung vom 14. Dezember. Dies könnte den Kampf um die Preisstabilität beeinträchtigen. Auf der Sitzung Mitte Dezember hatte die Fed ihr Zinserhöhungstempo verlangsamt. Notenbankchef Jerome Powell stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht.