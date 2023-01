FRANKFURT (dpa-AFX) - Frauen kommen in der Topetage deutscher börsennotierter Unternehmen zunehmend zum Zug. Erstmals seit Beginn der Auswertung 2013 sitzt in der Mehrheit der 160 Firmen der Dax -Familie wenigstens eine Managerin im Vorstand, wie aus einer Untersuchung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Demnach ist in 83 Unternehmen mindestens ein Vorstandsmitglied weiblich (Stichtag: 1. Januar 2023). Allerdings dominieren in der Summe weiterhin Männer das Führungsgremium und ganz an die Spitze schaffen es bislang nur wenige Frauen. Am stärksten ist der Wandel bei den 40 Börsenschwergewichten des deutschen Leitindex Dax.

"Es tut sich etwas in den Vorständen, immer mehr Top-Managerinnen schaffen es in die Spitzengremien der börsennotierten Unternehmen Deutschlands", sagte EY-Experte Markus Heinen. Die Entwicklung sei aber weiter sehr langsam. "Es bleibt bei allem Positiven der Eindruck, dass der Fortschritt schneller gehen könnte und müsste. Rein rechnerisch sieht sich derzeit eine Frau sieben Männern im Vorstand gegenüber. "Dabei gibt es genug Managerinnen, die sich in Führungspositionen behaupten können", argumentierte Heinen.