Neta Auto hat im Jahr 2022 mehr als 150.000 Einheiten ausgeliefert, ein Anstieg um 118 % im Jahresvergleich; Gesamtabsatz beläuft sich damit auf 250.000 Einheiten

SHANGHAI, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Neta Auto, ein chinesisches Start-up-Unternehmen für Elektrofahrzeuge (electric vehicles, EV), machte im Jahr 2022 systematische Fortschritte, mit enormen Veränderungen in Bezug auf Branding, Produkte, Vertrieb, Technologie, Kanalentwicklung und internationale Expansion. Es hat sich auf eine neue und höher zielende Entwicklung ausgerichtet. Am 1. Januar 2023 teilte das Unternehmen ihre Umsatzzahlen für 2022 mit. Verkauft wurden insgesamt 152.073 Einheiten im Jahr 2022, ein Plus von 118 % im Jahresvergleich, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr für den 29. Monat in Folge bedeutet. Das Unternehmen ist außerdem das chinesische EV-Start-up, das mehr als 150.000 Fahrzeuge pro Jahr verkauft. 3.456 davon wurden an ausländische Kunden geliefert. Bis Ende Dezember 2022 hatte Neta Auto 248.050 Einheiten ausgeliefert. In nur acht Monate verkaufte es weitere 100.000 Fahrzeuge, fünfmal schneller als die ersten 100.000 Stück – ein neuer Rekord für EV-Start-ups in China. Der Umsatz im Jahr 2022 macht 61 % des Gesamtumsatzes von Neta Auto seit seiner Gründung aus, was die unaufhaltsame Entwicklung der Marke zeigt.

Die jährlichen Auslieferungen von Neta U und Neta V betrugen im Jahr 2022 jeweils 51.021 und 98.847, was einem Anstieg von 155 % bzw. 99 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und auf eine kontinuierliche Dominanz der Marke im Segment rein elektrischer SUVs hindeutet. Vom Neta S wurden 2.205 Stück in 128 Städte in ganz China ausgeliefert, seit die Auslieferung des Sportmodells Ende November 2022 begann.

Neta Auto verstärkt seine Bemühungen, die globale Präsenz zu verbessern

Durch die Nutzung seines First-Mover-Vorteils und der Spitzenposition in der chinesischen Branche für intelligente Elektrofahrzeuge startete das Unternehmen im Jahr 2022 seine Strategie für die globale Expansion. Das Unternehmen entschied sich für einen geeigneten Weg für eine globale Entwicklung auf der Grundlage einer Wettbewerbsvorteile im Bereich Intelligenz, Elektrifizierung und lokale Marktsituation. Es hat strategische Partnerschaften mit hochkarätigen Unternehmen geschlossen und verstärkte Anstrengungen unternommen, um auf dem ASEAN-Markt Fuß zu fassen und gleichzeitig seine Präsenz auf dem EU-Markt zu verstärken. Neta Auto hat seine Präsenz auch in einigen Ländern des Nahen Ostens, Australien und Neuseeland erweitert. Das Unternehmen hat eine Tochtergesellschaft in Thailand und einen Geschäftsbereich für Europa gegründet sowie drei internationale Versionen von Neta V und Neta U für Überseemärkte eingeführt. Das Unternehmen hat sich in ASEAN, Südasien und im Nahen Osten etabliert.

