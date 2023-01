Alpha stellt Update zum kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm über 2.000 m im Projekt Okeover bereit

VANCOUVER, British Columbia, 4. Januar 2023 - Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU) (OTC: ALCUF) (FWB: PP0) („Alpha“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss eines Bestätigungsbohrprogramms mit 2.000 m Gesamtlänge auf seinem Projekt Okeover an der Küste von British Columbia bekannt zu geben.

Bei Okeover, das etwa 20 km nördlich von Powell River im traditionellen Territorium der Sliammon First Nation gelegen ist, wählte Alpha einen bestätigungsbasierten Ansatz, um die bestehende Mineralisierung in der Zone North Lake zu verifizieren. Die Firma Indata Geoscience leitete alle Feldarbeiten im Zusammenhang mit dem Programm und die Firma Superior Diamond Drilling führte die Bohrkampagne durch. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Zone North Lake, ein Gebiet mit historischen Bohrungen, die zuvor eine Mineralisierungshülle auf einer Fläche von etwa 250 x 350 m (oberflächliches Ausmaß) und bis in eine Tiefe von bis zu 150 m abgegrenzt hatten.

Das Bohrprogramm 2022 bestätigte, dass die niedriggradige porphyrartige Mineralisierung (250 x 350 m) zur Erweiterung offen ist, und erweiterte das bekannte mineralisierte Gestein auf mindestens 530 m Tiefe (OK-22-04). Ziel des Programms war es, die bekannte Mineralisierung zu bestätigen und tiefere Erweiterungen des hydrothermalen Systems zu erproben, um eine neue Entdeckung zu machen. Aufgrund der ermutigenden sichtbaren Mineralisierung und der Korrelation in den alten Bohrprotokollen war das Unternehmen der Ansicht, dass das Programm in der Anfangsphase ein Erfolg war.

In 330 m Tiefe durchteufte Bohrloch 4 ein neues mineralisiertes System mit starker Alteration und dichten Erzgangstrukturen, die eine Kupfer- und Molybdänmineralisierung zu beherbergen scheinen. Sollten diese mineralisiert sein, würde dies eine neue tiefere Erweiterung der historischen Ressourcenschätzung eröffnen. Das Unternehmen hat Proben zur Analyse an die Laboreinrichtung von ALS in North Vancouver geschickt und wird die Daten melden, sobald alle Analyseergebnisse vorliegen.

In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen bekannt, dass es das in Kalifornien ansässige Marketingunternehmen Think Ink Marketing Data and Email Services, Inc. (der „Dienstleister“) mit der Erbringung von Public-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen beauftragt hat. Der Auftrag ist unbefristet, begann am 23. November 2022 und läuft bis zur Kündigung durch eine der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen. Die im Rahmen des Auftrags erbrachten Public-Relations-Dienstleistungen können die Erstellung und Verteilung von Marketingmaterialien und bezahlter Werbung umfassen. Das Unternehmen hat dem Dienstleister ein Anfangsbudget von 45.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt, von dem der Dienstleister alle Beträge, die nach Abzug der mit der PR-Kampagne und den damit verbundenen Dienstleistungen verbundenen Kosten verbleiben, als Vergütung für seine Dienste einbehalten wird. Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an einem zusätzlichen Mineralclaim in British Columbia im Gegenzug für 20.000 Stammaktien des Unternehmens abgeschlossen hat. Dieser Claim liegt innerhalb der Claims des Projekts Okeover, die derzeit vom Unternehmen erkundet werden.