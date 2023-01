Tearlach gibt Ernennung von Ryan Weymark zum technischen Berater für Wachstumsprojekte und Planungsevaluierungen bekannt

Herr Weymark war zuvor Vice President of Technical Evaluation bei NexGen Energy, einer börsennotierten Gesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von 3 Milliarden Dollar, wo er verschiedene betriebliche und technische Initiativen begleitete und auch die Machbarkeitsstudie für das Projekt Rook I in Saskatchewan beaufsichtigte. Derzeit ist Ryan als Geschäftsführer von Weymark Consulting, als President von Fuse Advisors Inc. und als ein unabhängiger Director von West Red Lake Gold Mines Inc. tätig. Über Weymark Consulting erbringt Herr Weymark Beratungsleistungen für die Firmen NexGen Energy Ltd., Dolly Varden Silver Corp., Murchison Minerals Ltd., Blackwolf Copper & Gold Ltd. und Strikepoint Gold Inc. Fuse Advisors ist ein wachstumsorientiertes Beratungsunternehmen, das strategische Projektprüfungen, Projektmanagement und technische Beratungsleistungen für Rohstoffgesellschaften im Erschließungsstadium anbietet. Davor bekleidete Herr Weymark verschiedene Funktionen im Projektmanagement und in der technischen Planung bei den Firmen Ledcor Contractors Ltd., Teck Resources Ltd. und SNC-Lavalin Inc.

„Wir von Tearlach konzentrieren uns derzeit verstärkt auf das wachstumsorientierte Geschäft, und jemand mit Ryans Erfahrungsschatz und wachstumsorientiertem Denken ist für uns in dieser Phase ein Impulsgeber, der uns bei der Bewertung bedeutender Geschäftschancen - sei es durch Übernahmen, Erschließungs- oder möglicherweise auch Produktionsprojekte – unterstützt. Dank seiner Erfahrung, seiner Führungsqualitäten und eines wachstumsorientierten Ingenieurteams, das hinter ihm steht, sind wir der Überzeugung, dass ein kooperativer Ansatz in der technischen Planung und Geologie unsere Entwicklung zu einem bedeutenden Lithiumunternehmen nur beschleunigen kann. Ein weiteres Beispiel dafür, wie die Aktionäre von Tearlach von einer Sichtweise ‚über den Tellerrand hinaus‘ profitieren können“, so Morgan Lekstrom, seines Zeichens CEO und ein Director von Tearlach.