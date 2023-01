SPORTTOTAL erschließt mit KI-gestütztem Live-Sport-Streaming und T-Mobile-Technologie den US-Markt

Köln (ots) - Die SPORTTOTAL AG, (ISIN DE000A1EMG56 / WKN A1EMG5), die sich auf automatisiertes Live-Sport-Streaming auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat, wird mit der Technologie von T-Mobile, dem leistungsfähigsten 5-G-Netz in den USA, den US-Markt erschließen. Mittelfristig erwartet SPORTTOTAL operative Erträge im mittleren zweistelligen Millionenbereich. SPORTTOTAL hat dafür die STAIDIUM U.S. Inc. gegründet, die künftig von der Global Sports Platforms (GSP), Dallas/Texas (USA), und den erfahrenen Managern David Cochran und Kevin McLaughlin geführt werden wird. Das Unternehmen baut auf der SPORTTOTAL-Erfahrung aus 35.000 Live-Events in Europa auf. In den USA wird STAIDIUM zunächst mit Eishockey starten und dann in einer Vielzahl von Stadien für Basketball, Volleyball, Fußball, Baseball und Football installiert werden, um Nachwuchs- und Profiligen zu medialisieren und mit auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnittenen Abonnement-Modellen zu monetarisieren. STAIDIUM wird außerdem Highlight-Clips von jedem Spiel und jedem Spieler erstellen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschnitten werden, sowie Echtzeit-Statistiken, Analysen und Spielerprofile bereitstellen, die es Athleten, Trainern und Scouts ermöglichen, individuelle Leistungen einfach zu verfolgen und zu messen.



Vollautomatisierte Kameras und KI erstellen Streaming-Videos in Echtzeit

Die Plattform ST AI DIUM wird die von SPORTTOTAL selbst entwickelten und vollautomatisierten Kameras an Sportstätten in den ganzen USA einsetzen und dabei die von SPORTTOTAL entwickelte Software mit künstlicher Intelligenz (KI) nutzen. Mithilfe von KI sind die Kameras von SPORTTOTAL in der Lage, das Spielgeschehen vollautomatisch zu verfolgen, das Video in Echtzeit zu erstellen, zu analysieren sowie Grafiken und statistische Informationen einzublenden.

US-weite Partnerschaft mit dem 5-G-Netz von T-Mobile U.S.

Um sicherzustellen, dass ST AI DIUM von Eishallen, Sporthallen und Spielfeldern im ganzen Land übertragen kann, wird das Unternehmen das 5G-Netz von T-Mobile nutzen - das größte, schnellste und zuverlässigste 5G-Netz in den USA. Mit der 5G-Technologie von T-Mobile wird ST AI DIUM in der Lage sein, einen qualitativ hochwertigen Live-Stream von fast allen Veranstaltungsorten zu liefern, an denen sich die Kameras befinden. Damit setzt das Unternehmen auf die gleiche Technologie wie in Deutschland, wo SPORTTOTAL mit der Deutschen Telekom ein flächendeckendes Streaming-Angebot aufgebaut hat. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem von der Deutschen Telekom betriebenen Mediahouse "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV übertragen.