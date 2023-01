Wondershare hat die Kampagne "Capture the Moment" für Nutzer auf der ganzen Welt gestartet, um Zusammengehörigkeit zu feiern - online und offline

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Versetzen Sie sich mit

Wondershare in Feiertagsstimmung, um Freude zu verbreiten und zu gewinnen



VANCOUVER, British Columbia, 5. Januar 2023 /PRNewswire/-- Nach Jahren

virtueller Zusammenkünfte können sich die Menschen endlich unter dem gleichen

Dach versammeln, um Weihnachten in 2022 und das neue Jahr zu feiern. Um diese

Weihnachtszeit besonders und unvergesslich zu machen, hat Wondershare

(https://www.wondershare.com/) , der global führende Softwareanbieter, die

Kampagne "Capture the Moment" für Nutzer auf der ganzen Welt gestartet, um

Zusammengehörigkeit durch die Aufzeichnung von wertvollen Momenten mit geliebten

Menschen online und offline zu feiern.



"Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, Dinge nicht als selbstverständlich

zu betrachten, wie die Möglichkeit, sich mit Familie und Freunden zu treffen, um

Weihnachten zu feiern", sagte Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer von

Wondershare. "Aus diesem Grund haben wir die Kampagne 'Capture the Moment'

gestartet. Wir möchten, dass sich die Menschen auf die reine Freude des

Zusammenseins konzentrieren und den Moment festhalten - etwas, das ihre Herzen

erwärmt, wenn sie Jahre später darauf zurückblicken."