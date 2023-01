Gestern die Fed wieder mit hawkishen Ausssagen im FOMC-Protokoll - aber die US-Aktienmärkte schließen dennoch im Plus, die Renditen steigen nicht, der Dollar wird nicht stärker. Das deutet daraufhin, dass die Märkte an einen Bluff der Fed glauben und daher die nächste Bärenmarkt-Rally vor uns liegen dürfte - wahrscheinlich mit den morgigen US-Arbeitsmarktdaten, die schwächer ausfallen dürften. Diese Rally wiederum dürfte vor allem bei den Tech-Werten (Nasdaq) stattfinden, das zeigt ein Blick in die Marktstruktur: positive Divergenzen im Verhältnis von Growth zu Value - defensive Sektoren, die zuletzt am besten performten, dürften einen Rückschlag erleben. Heute wichtig die ADP-Arbeitsmarktdaten als Indikator für die morgigen "großen US-Arbeitsmarktaten"..

Hinweise aus Video:

1. Baufinanzierungen: Neugeschäft fällt auf Niveau von 2011 zurück

2. Dax im Höhenflug – Diese Marken rücken nun in den Fokus

Das Video "Die "Fed blufft"-Rally kommt!" sehen Sie hier..