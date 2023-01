DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Synlab auf 'Hold'

Die SYNLAB Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 10,96EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Synlab angesichts eines Kartellverfahrens in Portugal gegen Synlab-Töchter auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Jan Koch glaubt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der Einfluss des Verfahrens auf den Laborspezialisten insgesamt nur begrenzt ausfallen dürfte./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer