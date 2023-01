DAX - Startet jetzt ein Rücklauf?

Zu beachten ist weiterhin die Lage im S&P 500 in den USA. Der S&P 500 befindet sich in der Ichimoku-Wolke im Tageschart und könnte hier nach unten durchrutschen und damit ein langfristiges bärisches Signal generieren. Was in der Folge auch den DAX wieder unter Druck setzen könnte und zu einem nachhaltigen Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung im Tageschart führen könnte.

