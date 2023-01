Folgen des Ukraine-Kriegs treiben Nachhaltigkeit in der Wirtschaft voran

Berlin (ots) - Jedes dritte Unternehmen verstärkt Maßnahmen für mehr

Nachhaltigkeit. Nutzung regenerativer Energie im Fokus. Einheitliche

Wettbewerbsbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften schaffen.



Der Krieg in der Ukraine hat in der deutschen Wirtschaft dazu geführt, dass sich

viele Unternehmen intensiver mit den Themen ökologische Nachhaltigkeit und

regenerativer Energieversorgung beschäftigen. Für gut jedes dritte Unternehmen

in Deutschland ist der Krieg Anlass, Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit

anzustoßen oder diese zu verstärken (34 Prozent). Und fast jedes vierte

Unternehmen gibt an, als Folge des Krieges verstärkt auf regenerative Energien

zu setzen (24 Prozent). Das hat eine repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag des

TÜV-Verbands unter 504 Unternehmen ab 25 Mitarbeitenden ergeben. "Neben der

Klimakrise und der Corona-Pandemie verstärkt der Ukraine-Krieg und seine Folgen

den wirtschaftlichen Druck", sagt Juliane Petrich, Referentin für Politik und

Nachhaltigkeit beim TÜV-Verband. "Gestörte Lieferketten, explodierende

Energiepreise und sich verändernde Kundenwünsche zwingen die Unternehmen, bei

ihrer Geschäftstätigkeit den Umwelt- und Klimaschutz in den Fokus zu nehmen."

Vor allem bei der Nutzung von Energie spielten neben dem Preis weitere Faktoren

wie die Versorgungssicherheit und die Umweltverträglichkeit eine immer größere

Rolle.