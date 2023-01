Paypal, Gold, Meta- unsere Comeback-Kandidaten

Liebe Leser, Daniel war in Frankfurt bei NTV auf dem Parkett - hier finden Sie das Video mit unseren Perspektiven zum Jahresstart. In unsere Depots nehmen wir in dieser Woche selektiv Produkte auf aussichtsreiche US-Aktien – ein Call auf Paypal schlug in dieser Woche direkt ein, ein Produkt auf Meta ebenso…

welchen Einfluß auf den Arbeitsmarkt haben 500.000 Influencer in Deutschland, wo gehen die Zinsen hin, warum kommt es 2023 vielleicht gerade nicht so wie alle erwarten und warum hat die Bank von Kirche und Caritas womöglich bei Stefan Riße abgeschrieben für Ihre 2023er Prognose? Und wie ist eigentlich die Stimmung, muss man sein Depot massiv absichern? All das diskutieren Daniel und Stefan in einem AUDIO SPEZIAL zum Aktienmarkt kurz vor Toreschluss 2022 .Wir wünschen viel Spaß

Zurück zu Tesla. Dabei ist wichtig: Wir sind bei Feingold Research schon seit Monaten, im Grunde seit zwei Jahren bärisch! auf Tesla. Wir fanden und finden die Aktie viel zu teuer. Deshalb war sie NIE in unserem Markenwertportfolio. Aber – es ist niemals wert, auf eine Aktie all sein Geld zu wetten. Auch sollte man bei Tesla ebenso wenig wie bei Varta, BYD oder wie sie heißen mögen dogmatisch sein. Tesla fällt, doch es gibt auch Argumente FÜR die Aktie. Wir wägen dies deshalb auch im Börsendienst stets ab und zeigen auch passende Papiere für gute Erholungen sowie intelligent gewählte Derivate. Warum?

Weil Tesla wie Bitcoin oder Gold gesehen werden kann. Es spiele KEINE Rolle, zumindest eine zeitlang, ob Tesla bei 25 oder 50 Dollar fair bewertet wäre. Angebot und Nachfrage entscheidet. Und wenn genug Fans und Investoren Tesla bei 200 sehen wollen – dann notiert sie da. Gold und Bitcoin haben ebenso wenig bis keinen inneren Wert. Wenn jedoch genügend Investoren an ein Objekt glauben, dann ist es teuer oder sehr teuer und kann auch sehr weit klettern. Ganz einfach. Persönlich indizierte Wetten für oder gegen eine Aktie sind an der Börse Quatsch. Man muss mit dem arbeiten, was der Markt einem gibt. Punkt. Nur so kamen und kommen wir auch erfolgreich und positiv durch 2022 und gehen so in 2023 rein – mit frischen Investments.