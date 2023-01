Mit "Jumpstart" den Grundstein für eine einzigartige Karriere legen / Recruiting-Event von Bain bringt Frauen die Beratungswelt nahe

München/Wien/Zürich (ots) - In die vierte Runde geht "Jumpstart Your

Internship". Die Karriereveranstaltung für Frauen, die von der internationalen

Unternehmensberatung Bain & Company ausgerichtet wird, findet am 2. und 3. März

2023 in Berlin statt. Im Event integriert ist ein Auswahltag, an dem die

Teilnehmerinnen die Gelegenheit bekommen, sich einen Praktikumsplatz zu sichern.

Darüber hinaus können sie sich über die Karrieremöglichkeiten bei Bain

informieren und dabei das persönliche Netzwerk ausbauen. Die Veranstaltung

wendet sich an herausragende Universitätsstudentinnen ab dem vierten

Bachelorsemester und Doktorandinnen aller Fachrichtungen.



"Analytischer Scharfsinn, Teamspirit und Leidenschaft für Ergebnisse sind einige

wesentliche Eigenschaften unserer Consultants", erklärt Bain-Partnerin Stefanie

Jacobsen, die das Women@Bain-Netzwerk in Deutschland und Österreich leitet. "Im

Rahmen von Jumpstart lässt sich mehr über den Alltag als Beraterin sowie über

die individuellen Karrierewege bei Bain erfahren."