Kritischer neuer Report zu Flüssiggas LNG-Importe sind deutlich klimaschädlicher als offizielle Zahlen nahelegen

Hamburg (ots) - Importiertes Flüssiggas (LNG) ist in der Regel mit hohen

Emissionen in der Förder- und Transportkette verbunden und deshalb in hohem Maße

klimaschädlich. Die Treibhausgaswirkung von LNG liegt um mindestens 50 Prozent

über den gängigen Emissionsfaktoren von Erdgas. Das geht aus einem aktuellen

Report des Beratungsbüros EnergyComment im Auftrag der Ökoenergiegenossenschaft

Green Planet Energy hervor. "Wenn Deutschland sich als Reaktion auf

Ukraine-Krieg und russischen Gas-Importstopp mit Flüssiggas eindecken muss,

sollte die Bundesregierung zumindest darauf achten, dass wir die LNG-Nutzung

zeitlich wie mengenmäßig auf das absolute Minimum begrenzen", fordert Sönke

Tangermann, Vorstand bei Green Planet Energy.



Allein bei der Verbrennung von Erdgas in Industrie und Haushalten entstehen laut

Umweltbundesamt etwa 200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Aber schon vorher, auf

dem Weg vom Bohrloch über den Transport an Land und auf See bis zum

Endverbrauch, fallen erhebliche zusätzliche Emissionen an, zeigt der Report. Das

Papier fasst die Fakten, Hintergründe und neue Erkenntnisse zum Thema kompakt

und gut lesbar zusammen.