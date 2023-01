DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suedzucker auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker im Nachgang der im Dezember veröffentlichten Ziele für das Geschäftsjahr 2023/24 von 14 auf 17 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber auf "Hold". Wie die Expertin schrieb, liege das neue Geschäftsjahr noch ein gutes Stück in der Zukunft, sodass viele Einflüsse noch nicht einschätzbar seien. Das Management gebe sich aber wohl zuversichtlich. Steigende Gewinne seien in einer Vielzahl von Szenarien möglich./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 17,21EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Suedzucker

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m