Prof. Dr. Gabriel Felbermayr übernimmt Jury-Vorsitz für "Vordenker Forum" von Prof. Dr. Jürgen Stark

Kassel (ots) - "Vordenker Forum" vergibt Auszeichnung für Menschen, diemaßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirkenProf. Dr. Gabriel Felbermayr hat mit Beginn des neuen Jahres 2023 den Vorsitzder Jury des "Vordenker Forum" übernommen, das die Finanzberatungsgruppe 2008ins Leben gerufen hatte. Er gehört dem Gremium, dem er nun an der Spitzevorsteht, bereits seit Herbst 2021 an. Vor seinem Wechsel nach Wien war erPräsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) und Inhaber einer Professur fürVolkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftspolitik an der UniversitätKiel.Der neue Jury-Chef löst in dieser Funktion Prof. Dr. Jürgen Stark ab, der von2006 bis 2012 Chefvolkswirt und Mitglied im Direktorium der EuropäischenZentralbank EZB war. Zuvor war er Vizepräsident der Deutschen Bundesbank und istheute als Independent Economist tätig. Prof. Dr. Jürgen Stark übernahm 2014 denJury-Vorsitz des "Vordenker Forum" und hat dieses zu seiner heutigen Bedeutunggeführt. Unter seiner Führung wurden der ehemalige EU-KommissionspräsidentJean-Claude Juncker (2014), die Vorsitzende der Geschäftsführung des Maschinen-und Anlagenbauers Trumpf, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller (2015), der frühereVorsitzende der Agentur für Arbeit und Leiter des Bundesamtes für Migration undFlüchtlinge, Dr. Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zurBegutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen", 2018),der Politologe Prof. Dr. Bassam Tibi (2019) sowie der Tech-Pionier undKI-Forscher Prof. Dr. Sebastian Thrun als "Vordenker" ausgezeichnet. Das 2008vom damaligen Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan initiierte Forum ehrtMenschen, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. ErsterPreisträger war der zwischenzeitlich verstorbene Ökonom und langjährigeChefvolkswirt der Deutschen Bank, Prof. Dr. Norbert Walter (2008), gefolgt vonBischof Dr. Wolfgang Huber (2009) und dem Bundesverfassungsrichter Prof. Dr.Paul Kirchhoff (2011) sowie allen unter Prof. Dr. Jürgen Stark gekürtenPersönlichkeiten.Ehrung für Menschen, die maßgeblich an der Zukunft mitwirkenJohannes Sczepan erklärt: "Wir sind und ich ganz persönlich bin Prof. Dr. JürgenStark zu großem Dank verpflichtet. Als Jury-Vorsitzender hat er mit großerSorgfalt und einem weltweiten Blickwinkel in jedem einzelnen Jahr die für dieAuszeichnung am besten geeigneten Persönlichkeiten entdeckt, in Augenscheingenommen und zur Ehrung geführt." Er erläutert die Motivation zur Gründung des