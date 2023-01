5. Januar 2023 – CleanTech Lithium PLC (“CleanTech Lithium" oder das “Unternehmen”) (AIM: CTL), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das die nächste Generation nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile vorantreibt, gibt die Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen Scoping-Studie für das Projekt Laguna Verde bekannt, die die hervorragende Wirtschaftlichkeit und die ESG-Eigenschaften des Projekts bestätigt.

Highlights:

- Bestätigt das Potenzial von Laguna Verde, ein wichtiger Lieferant von Lithium in Batteriequalität für die europäischen und US-amerikanischen Märkte zu werden, basierend auf der nachhaltigen Technologie der direkten Lithiumgewinnung („DLE")

- Jährliche Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität für eine Betriebsdauer von 30 Jahren, auf der Grundlage von gemessenen und angezeigten Ressourcen

- Berechnet kumulierte Netto-Cashflows (nach Steuern und Lizenzgebühren) in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar, die während der Betriebsdauer mit niedrigen Betriebskosten von 3.875 US-Dollar pro Tonne Lithiumkarbonat erzielt werden sollen

- Geschätzte Investitionskosten von 383,6 Mio. US$, basierend auf einer DLE-Anlage mit der bestehenden DLE-Technologie von SunResin Materials

- Attraktive Wirtschaftlichkeit mit einem Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern von 1,83 Mrd. USD bei einem Abzinsungssatz von 8 %, einem IRR nach Steuern von 45,1 % und einer Amortisationszeit von 1 Jahr und 8 Monaten - basierend auf einem langfristigen Lithiumkarbonatpreis von 22.500 USD pro Tonne ab 2027

- Branchenführende ESG-Referenzen, ein entscheidender Vorteil für den EU-Markt, basierend auf der Nutzung von DLE, bei der die verbrauchte Sole in die Grundwasserleiter zurückgeführt wird, und basierend auf der Nutzung erneuerbarer Energie für die Stromerzeugung, dank des Anschlusses an das chilenische Stromnetz mit seinem reichhaltigen Angebot an erneuerbarer Energie