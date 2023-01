Alpha Metaverse Technologies unterzeichnet Änderungsabkommen mit Shape Immersive Entertainment

VANCOUVER, British Columbia, 5. Januar 2023 – Alpha Metaverse Technologies Inc. („Alpha'' oder das „Unternehmen”), ein Technologieunternehmen, das sich auf aufstrebende Märkte der Bereiche Gaming, NFT, Blockchain-Gaming, E-Sport, E-Commerce und andere wachstumsstarke Sektoren konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Änderungsabkommen (das „Änderungsabkommen“) mit Shape Immersive Entertainment Inc. („Shape“) und den ehemaligen Aktionären von Shape (die „ehemaligen Inhaber“) unterzeichnet hat, um das Aktienkaufabkommen zwischen Alpha, Shape und den ehemaligen Inhabern vom 12. April 2022 (das „SPA“) zu ändern, um einen Zeitplan für die zurückgestellte Zahlung jener 500.000 $ festzulegen, die Alpha im Rahmen des SPA an die ehemaligen Inhaber zahlen muss (die „restliche Vergütung“). Gemäß dem Änderungsabkommen zahlte Alpha 100.000 $ der restlichen Vergütung am Tag des Änderungsabkommens und stimmte zu, die restlichen 400.000 $ entweder durch die finanzielle Performance von Shape oder eine Finanzierung von Alpha bis spätestens 28. September 2023 zu zahlen.

Brian Wilneff, Chief Executive Officer von Alpha, sagte: „Die Umstrukturierung der Zahlung der restlichen Vergütung an die ehemaligen Inhaber bietet Alpha eine zusätzliche betriebliche Flexibilität, während wir gleichzeitig unseren finanziellen Verpflichtungen gegenüber den ehemaligen Inhabern nachkommen. Das Änderungsabkommen bringt die finanziellen Verpflichtungen besser mit den aktuellen und zukünftigen Performancezielen von Shape und/oder zukünftigen Finanzierungen des Unternehmens in Einklang. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die ehemaligen Inhaber von den positiven finanziellen Entwicklungen bei Alpha und Shape profitieren.“

Weitere Details hinsichtlich des Änderungsabkommens sind weiter unten in dieser Pressemitteilung angegeben. Die folgende Zusammenfassung des Änderungsabkommens wird in ihrer Gesamtheit durch den vollständigen Text des Änderungsabkommens eingeschränkt. Die Leser werden eindringlich ersucht, das Änderungsabkommen zu konsultieren, das von Alpha in seinem Profil auf www.sedar.com veröffentlicht wird, um weitere Details hinsichtlich der Änderungen zu erfahren, die durch das Änderungsabkommen am SPA vorgenommen wurden.