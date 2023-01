HAVI Deutschland entwickelt mit McDonald's Deutschland bundesweites Mehrwegverpackungssystem (FOTO)

Duisburg (ots) - Der Logistik- und Supply Chain Spezialist HAVI und McDonald's

Deutschland haben gemeinsam mit Lieferpartner:innen eine bundesweite Lösung für

Mehrwegverpackungen für die rund 1.450 deutschen Restaurants entwickelt: Von der

Becher-Entwicklung über den Transport bis zur Rückgabe steuert HAVI gemeinsam

mit McDonald's Deutschland den gesamten Prozess. Das Unternehmen REMONDIS

übernimmt in Deutschland den integrierten Reinigungsprozess für die

Mehrwegverpackungen bei Bedarf. Seit Anfang 2023 sind die Mehrwegverpackungen in

allen deutschen McDonald's Restaurants erhältlich.



Seit Anfang 2023 können die Gäste deutschlandweit bei McDonald's zwischen

Einweg- und Mehrwegverpackungen bei Getränke- und Eisbechern wählen. Die

Mehrwegverpackungen sind für einen Pfand-Betrag direkt im Restaurant erhältlich

und können in allen deutschen McDonald's Restaurants gegen Rückerhalt des

Pfandbetrags zurückgegeben werden. Nach der professionellen Reinigung in den

Restaurants oder bei Bedarf durch den externen Dienstleister für Recycling,

Service und Wasser REMONDIS werden die Mehrwegverpackungen wieder in das System

zurückgeführt.