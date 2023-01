Das Defizit schrumpfte, da die Importe stärker sanken als die Exporte. Die Ausfuhren fielen um 2 Prozent, während die Einfuhren um 6,4 Prozent zurückgingen, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit im Außenhandel der USA ist im November deutlich gesunken. Es verringerte sich von revidierten 77,8 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 61,5 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Defizit von 63,0 Milliarden Dollar erwartet.

USA Defizit in der Handelsbilanz schrumpft deutlich

