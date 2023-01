Sascha Röwekamp Die Transformation in den Vertrieb der Zukunft im Autohaus Sperber (FOTO)

Münster (ots) - Sascha Röwekamp ist der Gründer und Geschäftsführer der

Unternehmensberatung RWKMP®. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Inhaber

und Geschäftsführer markengebundener Autohäuser bei der Transformation in den

Vertrieb der Zukunft. Mit den neuesten digitalen Vertriebswegen hilft er ihnen

dabei, sich als starke Autohausmarke von morgen zu etablieren - und das ganz

ohne Sorgen vor der Zukunft. Wie er auch dem Autohaus Sperber bei der

Transformation in den Vertrieb der Zukunft helfen konnte, erfahren Sie im

Folgenden.



Der erste Weg potenzieller Autokäufer führt heutzutage nicht mehr zum

Autohändler, sondern ins Internet. Diese Entwicklung wird sich in Zukunft

vermutlich noch weiter verstärken. In der Folge wird die Zahl der Autohäuser in

den nächsten Jahren deutlich zurückgehen. "Viele Autohändler stehen mit dem

Rücken zur Wand", berichtet Sascha Röwekamp, Gründer und Geschäftsführer der

RWKMP® Unternehmensberatung. "Derzeit macht die Automobilbranche eine

Veränderung durch, wie wir sie in so rasanter Geschwindigkeit in den letzten

hundert Jahren nicht erlebt haben. Autohersteller verkaufen erstmals auch direkt

online an ihre Kunden, wodurch das klassische Autohaus zunehmend an Bedeutung

verliert."