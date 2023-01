Der Buffett-Indikator gilt als Maß für eine Über- oder Unterbewertung des westlichen Aktienmarktes. Wenig überraschend ist die Kennzahl im vergangenen Jahr deutlich gefallen. Während der Buffett-Indikator am 03. Januar 2022 laut Macro Micro noch bei 200,07 Prozent lag, stand er am 4. Januar 2023 nur noch bei 148,54 Prozent – also knapp ein Viertel tiefer. Etwa seit Mitte Dezember scheint sich die Verhältniszahl mit minimalen Schwankungen bei 148 Prozent einzupendeln.

Wie wird der Index berechnet?