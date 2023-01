BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 110 auf 115 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Angesichts steigender Inflations-, Energie- und Zinskosten stelle sich für den europäischen Telekomsektor erneut die Frage zur Dividendendeckung, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die überdurchschnittlichen Dividendenrenditen des Sektors dürften die Bewertung nicht unterstützen, wobei die Deutsche Telekom und KPN in dieser Hinsicht am besten positioniert seien./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 21:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 1,007EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Maurice Patrick

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1,15

Kursziel alt: 1,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m