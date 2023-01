Unter Berufung auf schlechter als erwartet ausgefallene Umsätze warnte Bed, Bath & Beyond (BBBY) dass es in den kommenden Monaten wahrscheinlich nicht über genügend Barmittel verfügen werde, um Ausgaben wie Mietverträge oder Zahlungen an Lieferanten zu leisten. Man habe "erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, fortzufahren".

Das Einzelhandelsunternehmen erklärte, dass der Nettoumsatz für das dritte Geschäftsquartal, das am 26. November 2022 endete, im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als 30 Prozent auf 1,25 Milliarden US-Dollar gesunken sei. Neben einem möglichen Konkurs prüfe man auch andere finanzielle Optionen, so BBBY.