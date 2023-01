NEW YORK (dpa-AFX) - Um fast die Hälfte eingebrochen sind am Donnerstag in New York die Aktien der auf Fintechs und Kryptowährungen spezialisierten Bank Silvergate Capital . Nach Angaben der Kalifornier löste der Crash am Kryptomarkt einen derartigen Ansturm auf die Einlagen der Bank aus, dass Silvergate sich veranlasst sah, Vermögensbestände zu hohen Verlusten zu veräußern und 40 Prozent der Belegschaft zu entlassen.

