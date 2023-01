Blue Lagoon gibt die Ergebnisse der bodengestützten IP- und CSAMT-Untersuchung im Jahr 2022 auf seinem Goldprojekt Dome Mountain bekannt

5. Januar 2023 - Vancouver, British Columbia - Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, die Ergebnisse seines bodengestützten IP- und CSAMT-Untersuchungsprogramms 2022 bekannt zu geben, das auf seinem Goldprojekt Dome Mountain durchgeführt wurde - einem ganzjährig zugänglichen Konzessionsgebiet, das nur 50 Autominuten von Smithers, British Columbia, entfernt ist.

Das bodengestützte geophysikalische Untersuchungsprogramm 2022 des Unternehmens wurde entwickelt, um die IP- und/oder CSAMT-Signale auf bekannten Mineralisierungen zu überprüfen und um noch nicht überprüfte Ziele für Nachfolgebohrungen zu identifizieren.

Das Programm 2022 umfasste 6 IP-Traversen mit insgesamt 18,9 Linienkilometern und 3 CSAMT-Traversen mit insgesamt 11,4 Linienkilometern. Abbildung 1 zeigt die für IP fertiggestellten Linien. CSAMT wurde auf denselben zentralen Linien wie IP (nämlich den Linien 3, 4 und 5) durchgeführt, um die beste Reaktionstechnik zu testen.

Die Ergebnisse zeigen, dass IP im Allgemeinen genauso gut oder besser als CSAMT bei Dome funktioniert, und zwar insbesondere als Reaktion auf die steil einfallende(n) mineralisierte(n) Struktur(en) des Erzgangsystems Boulder.

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen eine Karte des IP-Widerstands über alle sechs Linien (Abbildung 2) und einen vergrößerten Kartenabschnitt des zentralen Teils des Gebiets einschließlich der Infrastruktur und der Lage der Bohrung DM-22-273 (Abbildung 3).

Die Bohrung DM-22-273 wurde in der steil einfallenden Widerstandsanomalie niedergebracht, um eine tiefe Mineralisierung im Erzgang Boulder zu überprüfen, die mindestens 200 Meter unterhalb der aktuellen Ressourcenebene der Ressource im Erzgang Boulder liegt (siehe Pressemitteilung vom 10. Februar 2022). Die Bohrung traf erfolgreich auf den tieferen und noch nicht überprüften Teil des Erzganges Boulder und lieferte eine mit Pyrit mineralisierte Quarzbrekzienzone in 290 m Tiefe (7-10 % Pyrit mit Spuren von Bornit und Chalkopyrit). Zwischen 295 m und 308 m wurde eine Reihe von Quarzgängen durchteuft, die Pyrit (13-20 %), Chalkopyrit (5-7 %) und Sphalerit (0,5-3 %) enthalten. Dabei handelt es sich um eine bedeutende mineralisierte Zone (über 16 m mächtig) im tieferen Bereich des Erzganges Boulder, die in enger Korrelation mit dem bodengestützten modellierten IP-Abschnitt in Abbildung 4 steht.