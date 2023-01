Berlin (ots) - +++ Die große Mehrheit der Deutschen weiß laut aktueller

Civey-Umfrage wie man E-Schrott richtig entsorgt. Der Abgleich mit der Realität

zeigt jedoch: Abgegeben werden Altgeräte trotz dieses Wissens kaum. Das hat

massive Auswirkungen auf Umwelt- und Klimaschutz. +++



Der Einzelhandel drückt sich weiterhin vor der Rücknahme von Elektro-Schrott.

Laut einer repräsentativen Civey-Umfrage für das Umwelt- und

Entsorgungsunternehmen ALBA nutzen nur 9 Prozent der Bevölkerung zur Entsorgung

ihrer kleinen elektronischen Geräte wie Haartrockner, Toaster oder Handy

angeblich die Rückgabemöglichkeit in Discountern oder Drogeriemärkten.





Die Umfrage zeigt aber, dass die meisten Deutschen sehr wohl wissen, wie manalte Elektro-Kleingeräte richtig entsorgt: Nur 3,5 Prozent sind sich unsicheroder wissen nicht, wie diese richtig zu entsorgen sind. 70 Prozent geben an,diese auf dem Wertstoffhof zu entsorgen. Und weitere 13 Prozent bringenangeblich kleine Altgeräte im Elektrofachhandel zurück. Vieles landet aber nochimmer in der falschen Tonne oder wird "anderweitig" entsorgt.Umfrage-Ergebnisse zum Download:Gesamt-Ergebnis (https://www.alba.info/unternehmen/newsroom/mediathek/detail/grosse-mehrheit-der-deutschen-kennt-den-richtigen-entsorgungsweg-fuer-e-schrott-und-entsorgt-ihn-dennoch-falsch/)Ergebnis nach Alter (https://www.alba.info/unternehmen/newsroom/mediathek/detail/grafik-2-grosse-mehrheit-der-deutschen-kennt-den-richtigen-entsorgungsweg-fuer-e-schrott-und-entsorgt-ihn-dennoch-falsch/)Weitere Ergebnisse der Umfrage: Ältere ab 40 Jahren nehmen es bei der Entsorgungausrangierter Geräte scheinbar deutlich genauer als Jüngere, und im Westenwerden kleine elektronische Abfälle gewissenhafter entsorgt als im Osten. Civeybefragte Ende Dezember über 2.500 Bürger*innen zum Thema E-Schrott.Mehrfachantworten waren möglich.Die Zahlen erscheinen auf dem ersten Blick gut. ALBA-Chef Eric Schweitzer: "DieDeutschen zeigen, dass sie die richtigen Entsorgungswege für E-Schrott kennen.Durch die Rückgabe ausrangierter E-Geräte wird das Recycling wichtiger undwertvoller Metalle ermöglicht. Das spart eine Menge an Energie und andererRessourcen ein. Die korrekte Entsorgung ist also auch für den Klima- undUmweltschutz relevant. Der Abgleich mit der Realität ist allerdings ernüchternd:Denn trotz des Wissens um den richtigen Entsorgungsweg, wird der meisteElektroschrott falsch entsorgt."Tatsächlich sind die Ergebnisse beim Recycling von Elektroschrott für