WASHINGTON - In den USA bleibt der Arbeitsmarkt trotz Anzeichen einer drohenden Rezession weiter in einer robusten Verfassung. Wie aus Daten von Donnerstag hervorging, ist die Beschäftigung in der amerikanischen Privatwirtschaft im Dezember kräftig gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat kamen 235 000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP in Washington mitteilte. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten im Schnitt nur mit 150 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

DÜSSELDORF - Die Chancen, dass Deutschland ohne Gasengpässe durch den Winter kommt, haben sich nach Einschätzung der Bundesnetzagentur spürbar verbessert. "Eine Gasmangellage in diesem Winter wird zunehmend unwahrscheinlich", prognostizierte die Aufsichtsbehörde in ihrem am Donnerstag vorgelegten Lagebericht zur Gasversorgung. Erstmals seit Mitte Juni veränderte die Netzagentur darin ihre Lagebeurteilung. Bislang hatte die Behörde die Situation als "angespannt" bewertet. Nun urteilte sie, die Lage sei "weniger angespannt als zu Beginn des Winters".

USA: Defizit in der Handelsbilanz schrumpft deutlich



WASHINGTON - Das Defizit im Außenhandel der USA ist im November deutlich gesunken. Es verringerte sich von revidierten 77,8 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 61,5 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Defizit von 63,0 Milliarden Dollar erwartet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben merklich nach

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken. Sie fiel in der vergangenen Woche um 19 000 auf 204 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit 225 000 Erstanträgen gerechnet.

