MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Putin wies das russische Verteidigungsministerium an, die Kampfhandlungen im Nachbarland von Freitagmittag 12.00 Uhr (Ortszeit/10.00 Uhr MEZ) bis Samstagabend 24.00 Uhr (Ortszeit/22.00 Uhr MEZ) einzustellen, wie aus einer Kreml-Mitteilung vom Donnerstag hervorging. Diese Entscheidung sei auf Grundlage eines entsprechenden Appells des Moskauer Patriarchen Kirill gefallen, hieß es weiter. Wie sich russische Truppe verhalten sollten, falls sie während der Feuerpause von der ukrainischen Armee angegriffen werden, war zunächst unklar.

Das dem Kreml eng verbundene Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche hatte zu eine Waffenruhe in der Ukraine aufgerufen. Während des orthodoxen Weihnachtsfestes sollten die Waffen schweigen, forderte Kirill, der den völkerrechtswidrigen Angriff auf das Nachbarland ansonsten klar unterstützt. Die Ostkirchen feiern Weihnachten nach dem julianischen Kalender erst am 7. Januar. Die Führung in Kiew hatte diese Forderung in scharfen Worten zurückgewiesen. "Es ist eine zynische Falle und ein Element der Propaganda", schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. Kiew fordert den vollständigen Abzug aller russischen Truppen von seinem Territorium einschließlich der bereits 2014 von Russland ebenfalls völkerrechtswidrig annektierten Krim. Eine Reaktion der Ukraine auf die nun von Putin einseitig angeordnete Feuerpause lag zunächst nicht vor.

Zu Ostern lehnte Moskau eine Waffenruhe noch ab



Zum wichtigen orthodoxen Osterfest am 17. April des vergangenen Jahres hatte es einen offenen Brief an Kirill mit der Forderung nach einer Waffenruhe gegeben. Aber damals lehnte Moskau das ab, weil es der Ukraine nur die Möglichkeit gebe, neue Waffen zu erhalten und Kräfte umzugruppieren. Nun äußerte sich der Patriarch ganz anders. "Ich, Kirill, Patriarch von Moskau und ganz Russland, rufe alle Seiten, die an dem internen Konflikt beteiligt sind, dazu auf, das Feuer einzustellen und eine Weihnachtswaffenruhe vom 6. Januar um 12.00 Uhr bis 7. Januar um 24.00 Uhr herzustellen, damit die Gläubigen die Messen an Heiligabend und am Tag von Christi Geburt besuchen können", heißt es in einem Aufruf Kirills. Dass er den Angriff auf die souveräne Ukraine als "internen Konflikt" bezeichnet, verdeutlicht einmal mehr seine Nähe zum Kreml.