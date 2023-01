Aurisco kooperiert mit Cytiva beim Bau der ersten Oligo FlexFactory für die kommerzielle Produktion

Die Oligo-FlexFactory-Plattform ist die erste der drei geplanten kommerziellen Produktionslinien von Aurisco in Yangzhou in Ostchina. Diese Produktionsstätte wird voraussichtlich 200 kg Oligonukleotide pro Jahr produzieren.

SHANGHAI, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Aurisco, ein innovatives pharmazeutisches Unternehmen und CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) in China, kooperiert mit Cytiva, einem Weltmarktführer im Bereich Biowissenschaften, um seine erste Oligo-FlexFactory-Plattform für die kommerzielle Produktion aufzubauen. Dank der höheren Geschwindigkeit und Effizienz wird Aurisco mehr Oligonukleotide liefern und seine Kunden auf der ganzen Welt besser bedienen können.

Oligonukleotide sind synthetische DNA- oder RNA-Stränge, die durch Bindung an ein Zielgen oder eine Proteinsequenz als Therapien oder Diagnostika verwendet werden können. Oligonukleotid-Therapeutika, einschließlich siRNA (small interfering RNA) und ASO (Antisense-Oligonukleotid), sind vielversprechend für die Behandlung von Krebs, Parkinson-Erkrankungen und verschiedenen anderen Erkrankungen. Der globale Markt für die Oligonukleotidsynthese wird laut Research and Markets bis 2027 voraussichtlich 16,7 Milliarden USD erreichen.[1].

Peng Zhi'en, Chairman von Aurisco, erklärt: „Aurisco engagiert sich für kontinuierliche technologische Innovationen, die unseren Kunden dabei helfen, Patienten auf der ganzen Welt bessere und sicherere Medikamente zur Verfügung zu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Cytiva unsere Mission erleichtern wird, indem sie die kommerzielle Produktion von Oligonukleotiden schneller und effizienter macht."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Cytiva eine umfassende Unternehmenslösung für Aurisco anbieten. Es umfasst eine Oligo-FlexFactory-GMP-Plattform und verschiedene Formen des technischen und Service-Supports, wie z. B. die Talentförderung, die Prozessgestaltung der Produktionsstätte sowie das Life-Cycle-Projektmanagement.

Es ist nicht das erste Mal, dass Aurisco mit Cytiva zusammenarbeitet. Zuvor hatte Aurisco unterstützt durch die Produkte und Dienstleistungen von Cytiva ein Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Oligonukleotide und CDMO-Dienstleistungen im Labor- und Pilotmaßstab in Shanghai eingeführt.

In Zukunft werden Aurisco und Cytiva weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen, um die Bereitstellung lebensverändernder Medikamente für mehr Patienten zu beschleunigen.

Informationen zu Aurisco

Aurisco wurde 1998 gegründet und ist ein innovatives pharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Erforschung, Herstellung und Vermarktung komplexer Wirkstoffe und Formulierungen sowie den Auftragsforschungs-/Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmensleistungen von Oligo beschäftigt. Es wurde im September 2020 an der Shanghai Stock Exchange notiert. Aurisco ist seit mehr als 20 Jahren in der pharmazeutischen Industrie tätig und hat sich zu kontinuierlicher technologischer Innovation verpflichtet. Heute spielt das Unternehmen in China unter anderem auf dem Gebiet der komplexen Synthese, der synthetischen Biologie und der Photochemie eine führende Rolle und ist zu einem langjährigen Partner namhafter Pharmaunternehmen weltweit geworden. Ein komplettes Qualitätssystem, ausreichende Produktionskapazitäten und ein globales Vertriebsnetz ermöglichen es dem Unternehmen, unseren Kunden auf der ganzen Welt hochwertige Produkte und einen effizienten Service zu bieten.

[1]Research and Markets, November 2022. https://www.researchandmarkets.com/reports/5312415/global-oligonucleotide-synthesis-market-by.

