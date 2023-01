Parascript erweitert Portfolio um neues Patent - Verfahren und Systeme zur Unterschriftenprüfung

Das Parascript-Patent für Methoden und Systeme zur Unterschriftenprüfung kann Unternehmen helfen, die die Identität von Personen durch Unterschriftenprüfung verifizieren wollen. Die vorgeschlagenen Methoden erfassen ein Unterschriftsbild oder einen Unterschriftsverlauf auf einem digitalen Pad, wo sie dann durch den Vergleich mit einer Referenzunterschrift verifiziert wird. Die Referenzunterschrift kann in Form eines Bildes oder eines Verlaufs vorliegen, die während des Unterschriftsvorgangs auf einem stiftfähigen Gerät erfasst wurde. Das Patent beschreibt mehrere Anwendungsfälle der Identitätsüberprüfung: Identitätsüberprüfung für den Fernzugriff auf Dienste, Identitätsüberprüfung in Selbstbedienungskiosken, automatisierte Identitätsüberprüfung vor Ort und die Codierung von biometrischen Unterschriften auf Ausweisen, Kreditkarten usw. Nachfolgend sind einige der möglichen Anwendungsfälle aufgeführt.

LONGMONT, Colorado, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Parascript, ein in Colorado ansässiges Unternehmen, das KI-gestützte Lösungen für die Automatisierung der Dokumentenverarbeitung entwickelt, hat am 6. Dezember 2022 ein Patent (US 11521428 B1) erhalten. Das Patent bezieht sich auf Methoden und Systeme zur Unterschriftenprüfung.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer