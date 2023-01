Stuttgart (ots) -



- Konstante Entwicklung trotz aktueller wirtschaftlicher Herausforderungen

- Spieleinsätze erneut über 1 Milliarde Euro

- Erfolgsgeschichte fürs Gemeinwohl



Der Südwesten im Lotto-Glück: 31 Tipperinnen und Tipper sind durch Produkte von

Lotto Baden-Württemberg im vergangenen Jahr Millionärin oder Millionär geworden.

Damit liegt Baden-Württemberg bundesweit gemeinsam mit Bayern auf Platz 2 - nur

in Nordrhein-Westfalen gab es noch mehr Gewinne im Millionenbereich. Zusätzlich

durften sich 133 Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer über einen Großgewinn

von 100.000 Euro oder mehr freuen. "Das zeigt wieder einmal, dass das Glück

wirklich jeden treffen kann und Fortuna es mit Baden-Württemberg sehr gut

meint", sagt Geschäftsführer Georg Wacker. Zum dritten Mal in Folge lagen die

Spieleinsätze bei dem staatlichen Lotterieveranstalter über der Milliardenmarke.

Insgesamt setzten die Tipperinnen und Tipper rund 1,070 Milliarden Euro ein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Damit zieht Lotto Baden-Württemberg trotz der großen wirtschaftlichen undgesellschaftlichen Herausforderungen für 2022 eine positive Bilanz. DieSpieleinsätze lagen mit -0,2 Prozent nur minimal unter denen des Vorjahres. "DasLotto-Spiel gehört für viele Menschen fest zum Alltag und wird auch inKrisenzeiten fortgeführt", so Georg Wacker. "Allerdings merken wir auch, dassviele Kundinnen und Kunden den Gürtel enger schnallen müssen."Mit 76 Prozent erfolgte ein Großteil der Spieleinsätze in den rund 3100Annahmestellen in ganz Baden-Württemberg. Georg Wacker: "Unsere Annahmestellensind und bleiben das Rückgrat von Lotto Baden-Württemberg. Bis Ende 2023 sollfast die Hälfte der Annahmestellen eine neue Lotto-Ausstattung erhalten. Das isteine Investition in die Modernisierung und Digitalisierung unsererAnnahmestellen." Gleichzeitig nutzen auch immer mehr Spielteilnehmerinnen undSpielteilnehmer die Möglichkeit, online zu tippen. Die Online-Einsätze überlotto-bw.de und die Apps stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent auf158,7 Millionen Euro an. "Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden einenumfassenden Service bieten. Dazu gehört auch, auf den digitalen Kanälen präsentzu sein. Deshalb bauen wir zum Beispiel unser App-Angebot immer weiter aus",sagt Georg Wacker.Klassiker Lotto 6aus49 am beliebtestenDer Klassiker Lotto 6aus49 ist nach wie vor die beliebteste Lotterie und macht46 Prozent der Gesamteinsätze aus. Aber auch die europäischeGemeinschaftslotterie Eurojackpot wird immer gefragter. Die Einsätze stiegen um25,4 Prozent auf 245 Millionen Euro. Ein wesentlicher Grund dafür sind dieProduktmodifikationen. Seit März 2022 findet neben der Ziehung freitags, auch