AORUS STEALTH 500, der Computerbausatz von GIGABYTE, wurde mit dem CES 2023 Innovation Award ausgezeichnet

TAIPEH, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, gibt bekannt, dass sie für den AORUS STEALTH 500 mit dem CES 2023 Innovation Award ausgezeichnet worden ist. Aus einer rekordverdächtigen Anzahl von Einreichungen in diesem Jahr wurde dieser Computerbausatz für sein einzigartiges Designkonzept und seine Innovation ausgezeichnet, die den Zusammenbau eines übersichtlichen und schlanken PCs einfacher denn je macht.

Der AORUS STEALTH 500 von GIGABYTE ist ein Bausatz, der das Kabelmanagement und die Installation vereinfachen soll, die viele Benutzer beim Bau eines kundenspezifischen PCs vor Probleme stellt.Durch die Neukonfiguration der Anschlüsse in Verbindung mit maßgeschneiderten Aussparungen am PC-Gehäuse lassen sich die meisten Kabel leichter anschließen und sind gleichzeitig an der Rückseite des Gehäuses gut versteckt. Ohne den Kabelsalat ist das Innere des PCs viel ordentlicher und übersichtlicher, was zu einem besseren Luftstrom und damit zu einem stabileren System aufgrund einer besseren Kühlleistung führt. Der AORUS STEALTH 500 rationalisiert den Bauprozess für PC-Bauer und macht die gesamte Erfahrung unterhaltsamer und lohnender.