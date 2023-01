DEG fördert Kreditvergabe an Kleinunternehmen in Bangladesch Darlehen über 50 Mio. USD für BRAC Bank Ltd - über 50 Prozent der Kredite für Frauen bestimmt

Köln (ots) - Sich entwickelnde Länder wie Bangladesch sind von den Auswirkungen

globaler Krisen besonders betroffen. So haben sich mit dem Anstieg der

Verbraucherpreise die Lebenshaltungskosten für die Bevölkerung im Land seit

Frühjahr letzten Jahres stetig erhöht. Umso wichtiger ist es, lokale kleine und

mittlere Unternehmen (KMU), die die meisten Arbeitsplätze schaffen, zu stärken.

Daher stellt die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

der BRAC Bank Ltd. in Bangladesch ein langfristiges Darlehen in Höhe von 50 Mio.

USD zur Verfügung. Die BRAC Bank setzt diese Mittel ein, um lokale kleine und

mittlere Unternehmen mit Krediten zu unterstützen. Mindestens die Hälfte ist für

Unternehmen bestimmt, die von Frauen geführt werden.



Die 2001 gegründete BRAC Bank versorgt KMU mit kleinvolumigen Darlehen und

ermöglicht ihnen Zugang zu Bankdienstleistungen in Bangladesch. Damit schließt

die Bank eine Lücke, denn kleine und mittlere Unternehmen, die wichtig für

Wachstum und Beschäftigung im Land sind, benötigen Zugang zu Kapital. Die BRAC

Bank trägt zur Marktentwicklung in Bangladesch bei, indem sie Finanzierungen

bereitstellt und lokales Einkommen generiert, etwa über die Zahlung von

Gehältern und Zinsen.